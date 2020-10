Ecco cosa accadrà stasera allo Stadium



Gli arbitri attenderanno fino alle 21.30 (45 minuti dal calcio d'inizio) l'arrivo dell'altra squadra





Al momento, se non verranno prese decisioni diverse, stasera succederà questo: si presenteranno una squadra (Juventus) e gli arbitri che attenderanno fino alle 21.30 (45 minuti dal calcio d'inizio) l'arrivo dell'altra squadra (il Napoli). A quel punto, constatata l'assenza, l'arbitro non darà il fischio d'inizio ma raccoglierà le distinte della Juve, eventuali riserve scritte (anche del Napoli se si presentasse un rappresentante identificato), le allegherà al referto e le spedirà al giudice sportivo.



Letto il referto dell'arbitro e la documentazione inviata da parte dei legali del Napoli, il giudice sportivo da codice potrebbe:

Dare la sconfitta 3-0 a tavolino al Napoli. Il club chiaramente potrebbe fare ricorso, giustificando l'assenza con cause di forza maggiore

Rinviare l'udienza e la pronuncia se ritiene la questione o la controversia non ancora matura per la decisione