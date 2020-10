Il Napoli non è andato a Torino, ecco perchè

Cronaca 4 Ottobre 2020 Fonte: Sky



Mentre l'avvocato del Napoli Mattia Grassani è in continuo contatto con la Lega, la certezza è che oggi non ci sarà alcun viaggio della squadra da Napoli a Torino. Stasera allo Stadium il Napoli non ci sarà, come disposto dalla Asl locale. Al momento l'unica convocazione dei giocatori sono stati convocati per due giri di tamponi, domani e dopodomani.Nelle ultime ore ci sono state comunicazioni fra il Napoli e la Asl e poi fra il club e la Lega per spiegare la mancata partenza per Torino. Al momento la squdara è in isolamento domiciliare e uno dei nodi da affrontare è se proseguire questi 14 giorni di isolamento a casa o a Castel Volturno, per permettere eventualmente ai negativi all'interno del gruppo squadra di potersi allenare.Il Napoli non è partito perché l'Asl, prendendo spunto da quanto successo al Genoa e probabilmente anche alla luce dei numeri del contagio (ieri la Campania era stata la regione più colpita con 401), ha ritenuto opportuno non far viaggiare la squadra verso Torino. Il timore è che la trasferta possa essere una perfetta replica del viaggio del Genoa verso il San Paolo, con due positivi lasciati a casa ma poi un focolaio esploso nei giorni dopo la partita e che ha innescato i contagi nel Napoli. All'interno del Protocollo Figc questo tipo di situazione non è normata e quindi decide l'autorità sanitaria nazionale o locale.