Cronaca3 Ottobre 2020Gazzetta dello SportMentre per il Napoli in isolamento niente partita In serata la Juventus ha annunciato, via Twitter, che la squadra domani scenderà regolarmente in campo: "Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A".