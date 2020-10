Bakayoko ad un passo dal Napoli

Mercato3 Ottobre 2020SkyIn arrivo una nuova, importante pedina a centrocampo per Gattuso, che lo ha allenato nella sua esperienza al Milan Nuovo rinforzo in arrivo per il Napoli, che si prepara ad accogliere Tiemoué Bakayoko. Gattuso avrà quindi una nuova, importante pedina a centrocampo, già allenata nella sua esperienza al Milan nella stagione 2018/2019. Il giocatore, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Monaco, si trasferisce nuovamente a titolo temporaneo al club azzurro. Trattativa che ha vissuto l'accelerata decisiva negli ultimi giorni, con le parti che hanno risolto anche gli ultimi dettagli per arrivare all'accordo totale. Definita anche la situazione riguardante l'ingaggio, per il quale il Chelsea contribuirà pagandone una parte. Tutto fatto, dunque: Bakayoko sarà presto a Napoli e, nella giornata di domenica 4 ottobre, effettuerà anche le visite mediche.



Bakayoko sarà quindi un nuovo rinforzo del club di Aurelio De Laurentiis, che in questa sessione di mercato aveva acquistato anche Osimhen, oltre ad accogliere Rrahmani e Petagna che erano stati già presi a gennaio. Il Napoli pensa ora al mercato in uscita. È stato ufficializzata la cessione di Amin Younes all'Eintracht Francoforte: l'esterno offensivo si trasferisce al club tedesco in prestito biennale. Gli azzurri stanno cercando anche una nuova sistemazione per Arkadiusz Milik, che ha lasciato Napoli per rispondere alla convocazione in attesa di novità sul fronte mercato. In uscita anche Ounas, su cui ci sono sempre Parma, Torino e Cagliari.



