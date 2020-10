Positivo anche Elmas, il Napoli non parte

La Asl Napoli 1 ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l'isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni





Cronaca3 Ottobre 2020Gazzetta dello SportLa Asl Napoli 1 ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l'isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni Un altro positivo dopo Piotr Zielinski. Si tratta di Eljif Elmas, il ventunenne macedone, da due stagioni col Napoli. E intorno alle 19 la Asl Napoli 1 ha boccato la partenza della squadra, con i dirigenti che erano già in aeroporto. Al momento sono in corso colloqui tra le istituzioni e il club per capire il da farsi. Ma è chiaro che la partita di Torino con la Juve, in programma domenica sera, è da considerarsi rinviata. In attesa di un intervento chiarificatore delle istituzioni nazionali. La Asl Napoli 1 Centro ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l'isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni. Ovviamente, non si hanno ancora certezze sulla durata della quarantena. Di certo, tutti dovranno restare nelle rispettive abitazioni per l'intera durata della clausura.



LA CRONACA— In un primo momento, il club aveva annunciato la negatività di tutti coloro che si erano sottoposti al tampone stamattina, comunicando anche che quattro risultati non erano ancora arrivati. Poi, la notizia di Elmas che ha colpito Gattuso e i giocatori a poche ore dalla partenza per Torino.



QUARTO TAMPONE?— Da indiscrezioni si è appreso che la squadra e lo staff tecnico potrebbero essere sottoposti ad un quarto tampone in una settimana, domani mattina, a poche ore dall'inizio della partita. Intanto, domani sera, da Torino, i nazionali avrebbero dovuto raggiungere le rispettive rappresentative.



