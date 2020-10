Zielinski è positivo al Coronavirus

Cronaca 2 Ottobre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Oltre il centrocampista polacco contagiato anche il collaboratore Costi. Nelle prossime ore ci sarà una nuova tornata di tamponi





Cronaca2 Ottobre 2020Corriere dello SportOltre il centrocampista polacco contagiato anche il collaboratore Costi. Nelle prossime ore ci sarà una nuova tornata di tamponi Dopo il sospiro di sollievo per la negatività dei primi test, in casa Napoli è arrivato l'esito dei secondi controlli: "Al termine dell'elaboraIone dei tamponi fatti ieri, sono risultati positivi al Covid-19 il calciatore Piotr Zielinski e il collaboratore (extra gruppo squadra) Giandomenico Costi" il tweet della società di De Laurentiis.



Napoli, sabato altro giro di tamponi

Il Napoli, che sottoporrà domani il gruppo squadra a una nuova tornata di tamponi, aveva affrontato domenica scorsa il Genoa, poi martoriato da una serie di positività (ad oggi 19, di cui 14 calciatori) al punto che la gara col Torino in programma domani è stata rinviata. La formazione di Gattuso, invece, è attesa domenica sera allo Stadium dalla Juventus: secondo la norma approvata ieri dalla Lega, che si rifà al regolamento Uefa, la società azzurra non sarebbe nelle condizioni di chiedere lo spostamento della partita.



Cosa provede il protocollo attuale

Il protocollo prevede che si applichi la norma Uefa, ma da adesso le società potranno - una sola volta nella stagione - giocarsi un bonus: con almeno 10 positivi nell'arco di una settimana possono chiedere il rinvio. Il Genoa lo ha già speso per la partita di sabato contro il Torino. 0-3 a tavolino invece per chi non si presenta.



Si lavora in vista di Juve-Napoli

Intanto prosegue la preparazione del Napoli in vista del match di domenica sera in casa della Juve. Allenamento sul campo 1 per la squadra che ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento su circuito, successivamente esercitazioni di passaggio e partitina a campo ridotto. Terapie per l'infortunato Insigne. Lavoro in palestra per Luperto.



