In 15 nel Genoa positivi al Covid-19, nessuno nel Napoli

Per gli azzurri domani un secondo tampone. Un terzo giro Ŕ fissato per sabato mattina, prima della partenza verso Torino





ale a 15 il numero dei tesserati del Genoa positivi al Covid (11 calciatori e 4 membri dello staff): i rossoblu risultati negativi potranno allenarsi in piccoli gruppi. Sono tutti negativi invece i primi tamponi effettuati dal Napoli. Domani secondo giro di test per entrambe le squadre. Il Consiglio di Lega straordinario ha deciso di rimandare a domani la decisione sul possibile rinvio di Genoa-Torino: si valuta di adottare la regola Uefa (si gioca con 13 giocatori sani).



Degli 11 calciatori del Genoa risultati positivi oggi al Covid, cinque sono scesi in campo al San Paolo contro il Napoli domenica scorsa: Radovanovic, Melegoni, Behrami, Lerager e Pjaca. Ribadiamo comunque la posizione della societÓ, espressa ieri da Flavio Ricciardella, direttore generale del Genoa: "Posso dire con certezza che tutte le persone presenti sull'aereo per Napoli erano negative. Abbiamo rispettato le procedure della Asl, per avere la certezza che tutti fossero negativi".



Ieri il Napoli si era sottoposto a un primo giro di tamponi, per verificare la presenza di tesserati positivi al Covid-19. L'esito Ŕ arrivato oggi: tutti i tamponi sono negativi. Di conseguenza, la squadra si Ŕ allenata a Castel Volturno, rispettando le norme anti-coronavirus, ovvero indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi, anche nello spogliatoio e nella sala massaggio, e facendo le docce in modo da evitare assembramenti.



Il Napoli domani farÓ un secondo tampone. Un terzo giro di tamponi Ŕ fissato per sabato mattina, prima della partenza verso Torino per la partita contro la Juventus (in programma domenica alle 20:45).