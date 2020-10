Spadafora: "Aspettiamo i risultati analisi del Napoli"

Interviste 29 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Credo che il campionato sia ancora in grado di potersi svolgere nel modo previsto"





Interviste29 Settembre 2020Corriere dello Sport"Credo che il campionato sia ancora in grado di potersi svolgere nel modo previsto" Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora si è espresso in merito al focolaio in casa Genoa, con ben 14 positivi al Coronavirus tra calciatori e staff, escludendo tuttavia eventuali ripercussioni sul regolare svolgimento del campionato di Serie A: "Una tegola a ciel sereno anche perché il protocollo della Figc è molto serio ed articolato - ha affermato ai microfoni di Sky -, e per questo adesso, prese tutte le misure cautelative del Genoa, aspettando i risultati del Napoli, credo che il campionato sia ancora in grado di potersi svolgere nel modo previsto. Sentirò più tardi il presidente Gravina e la settimana prossima incontrerò Dal Pino e faremo il punto della situazione. Adesso vediamo cosa succede, l'inizio del campionato diventa purtroppo anche una sperimentazione con tutte le cautele necessarie".