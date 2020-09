14 positivi nel Genoa, Napoli in allarme

Cronaca 29 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Tra gli azzurri c'è sconcerto ma anche la consapevolezza di dover immediatamente verificare la condizione di tutta la squadra e dello staff





Cronaca29 Settembre 2020Corriere dello SportTra gli azzurri c'è sconcerto ma anche la consapevolezza di dover immediatamente verificare la condizione di tutta la squadra e dello staff Non solo Mattia Perin e Lasse Schone. Il Coronavirus colpisce il Genoa che annuncia in una nota che, "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione". Il primo a risultare positivo era stato Perin, giusto alla vigilia della sfida col Napoli. La squadra era stata poi sottoposta a due giri di tamponi prima di partire per il capoluogo campano e solo Schone era stato lasciato a casa perché nel suo caso il verdetto del test era stato incerto. Ora, però, la situazione è precipitata con altri 12 casi fra giocatori e staff tecnico.



Napoli preoccupato, tamponi per tutti

Grande preoccupazione nel Napoli dopo la notizia della positività al Coronavirus dei tesserati del Genoa che ieri ha affrontato il club azzurro al San Paolo. Nel Napoli c'è sconcerto ma anche la consapevolezza di dover immediatamente verificare la condizione di tutta la squadra e dello staff. Martedì lo staff medico azzurro farà i tamponi, peraltro programmati anche al di là del nuovo protocollo più leggero, a tutto il club aspettando con ansia i risultati, sempre per la giornata di martedì è prevista la ripresa degli allenamenti in vista della sfida alla Juventus di domenica. L'allenamento è al momento confermato. Il Napoli ha auto sinora un solo caso di positività in squadra, quello di Petagna, trovato positivo al ritorno dalle vacanze in Sardegna e aggregatosi alla squadra solo al termine del ritiro precampionato dopo i due tamponi negativi. Positivo al Covid anche il presidente Aurelio De Laurentiis che è attualmente in isolamento nella sua casa di Roma.



Galli: “14 positivi insieme? Necessaria conferma”

"Tutti questi casi di positività in una sola volta provenienti dallo stesso laboratorio mi fa sorgere qualche punto di domanda, perché mi è già capitato di vedere qualche epidemia di positività che poi non si è rivelata tale. Magari per un errore di laboratorio". Ad esprimersi così è Massimo Galli, responsabile malattie infettive dell'Ospedale Sacco. ”Credo che tutto questo necessiti di una conferma" aggiunge il professor Galli a Sky Sport che su come potrà influire una recrudescenza di positivi al Covid-19 in Serie A, aggiunge: "Bisogna aspettare lo sviluppo dell'epidemia, che ha la priorità rispetto allo svolgimento del campionato”.



Non solo Mattia Perin e Lasse Schone. Il Coronavirus colpisce il Genoa che annuncia in una nota che, "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione". Il primo a risultare positivo era stato Perin, giusto alla vigilia della sfida col Napoli. La squadra era stata poi sottoposta a due giri di tamponi prima di partire per il capoluogo campano e solo Schone era stato lasciato a casa perché nel suo caso il verdetto del test era stato incerto. Ora, però, la situazione è precipitata con altri 12 casi fra giocatori e staff tecnico.Napoli preoccupato, tamponi per tuttiGrande preoccupazione nel Napoli dopo la notizia della positività al Coronavirus dei tesserati del Genoa che ieri ha affrontato il club azzurro al San Paolo. Nel Napoli c'è sconcerto ma anche la consapevolezza di dover immediatamente verificare la condizione di tutta la squadra e dello staff. Martedì lo staff medico azzurro farà i tamponi, peraltro programmati anche al di là del nuovo protocollo più leggero, a tutto il club aspettando con ansia i risultati, sempre per la giornata di martedì è prevista la ripresa degli allenamenti in vista della sfida alla Juventus di domenica. L'allenamento è al momento confermato. Il Napoli ha auto sinora un solo caso di positività in squadra, quello di Petagna, trovato positivo al ritorno dalle vacanze in Sardegna e aggregatosi alla squadra solo al termine del ritiro precampionato dopo i due tamponi negativi. Positivo al Covid anche il presidente Aurelio De Laurentiis che è attualmente in isolamento nella sua casa di Roma.Galli: “14 positivi insieme? Necessaria conferma”"Tutti questi casi di positività in una sola volta provenienti dallo stesso laboratorio mi fa sorgere qualche punto di domanda, perché mi è già capitato di vedere qualche epidemia di positività che poi non si è rivelata tale. Magari per un errore di laboratorio". Ad esprimersi così è Massimo Galli, responsabile malattie infettive dell'Ospedale Sacco. ”Credo che tutto questo necessiti di una conferma" aggiunge il professor Galli a Sky Sport che su come potrà influire una recrudescenza di positivi al Covid-19 in Serie A, aggiunge: "Bisogna aspettare lo sviluppo dell'epidemia, che ha la priorità rispetto allo svolgimento del campionato”.