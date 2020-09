Pisacane: "Insigne salta Juve e Nazionale"

La sua partita contro il Genoa si è interrotta al 23'. Costretto ad abbandonare il campo e sostituito da Elmas per un problema muscolare alla gamba sinistra, Lorenzo Insigne conoscerà soltanto domani l'esito degli accertamenti medici cui sarà sottoposto. Probabile stiramento, stando alle anticipazioni dei nostri inviati. Ma a prescindere dalla diagnosi, è escluso che il capitano del Napoli possa prendere parte alla sfida con la Juve in programma domenica sera a Torino.



A proposito di questo è intervenuto su Radio Punto Nuovo l'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, che nel confermare l'assenza di aggiornamenti sull'infortunio (gli esami strumentali verranno effettuati domani) si è sbilanciato su una prognosi: "Se non c'è lesione, una ventina di giorni e può tornare in campo". Il grande dispiacere è per l'assenza forzata proprio in questo periodo: "Quello che più gli fa girare le scatole è saltare la Juventus e la Nazionale, successe anche l'anno scorso. È molto giù di morale, è arrabbiato perché non voleva saltare nessuna partita, questa in particolar modo". Inevitabile che domenica 4 ottobre possa essere in campo, il giocatore non verrà convocato nemmeno per Polonia-Italia di domenica 11 ottobre e Italia-Olanda in programma il 14 ottobre, gare valide per le giornate 3 e 4 di Nations League.