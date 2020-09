Voci dal Forum: La valanga

Credo che, infine, un po' di scuse ad Ancelotti sia doveroso farle, senza per questo sminuire l'ottimo lavoro di Gattuso. Perch? Semplice, non pare proprio che Lozano sia quel bidone che molti credevano e che non aveva tutti i torti nel voler procedere ad altre soluzioni di gioco. Ad ogni modo, acqua passata.

Il Genoa oggi stato sepolto sotto una valanga di gol: 6 - 0 il risultato finale. Direi netta la differenza, ovviamente a favore del Napoli, fra le due squadre. bastato il tempo di prendere le misure e, voil, il gran risultato. Nel secondo tempo, poi, quando le energie hanno cominciato ad abbandonare il vecchio grifone, per i liguri diventato un tormento. Gli azzurri sbucavano da tutte le parti e il gonfiore della rete stato fermato probabilmente per il dovuto rispetto a una tifoseria un tempo amica, altrimenti la valanga di cui sopra avrebbe avuto proporzioni inimmaginabili e umilianti. Le reti sono state segnate dai seguenti: due volte Lozano, Zielinski, Ciro, Elmas e Politano. Nei marcatori, come si pu notare, non c' Oshimen, ma il ragazzo nigeriano stato un pericolo costante, un incubo per la difesa avversaria.

A parer mio, grandi prove di Zielinski. Lozano e Ciro. Ottima anche quella di Elmas, che ha sostituito l'infortunato Insigne, a cui auguro una pronta guarigione. K2 tornato dal cinema. Fabian in netta ripresa. Pi che buone le prove degli altri. Meret stato spettatore non pagante. Per finire, si rinnovi il contratto ad Hysaj.