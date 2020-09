Gattuso: "Risultato bugiardo"

Interviste 27 Settembre 2020 Fonte: Fantacalcio



Interviste27 Settembre 2020Fantacalcio"Abbiamo sofferto e se Zielinski non avesse fatto 2-0 avrei inserito un centrocampista per tornare al 4-3-3" Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto alla fine della partita con il Genoa per commentare la vittoria maturata per 6-0. Queste le sue dichiarazioni.





Sulla vittoria con il Genoa

"Il risultato è bugiardo, se Zielinski non segna subito avrei messo un altro centrocampista e avremmo giocato 4-3-3. Abbiamo sofferto un pochettino prima del 2-0 ma ci sta quando giochi solo con Fabian e Zielinski al centro. Abbiamo rischiato di prendere gol. Qualcosa concediamo, ma ci sta con questo modulo. Abbiamo peccato un po' di equilibrio, dobbiamo migliorare".



Su Osimhen e Lozano

"Dobbiamo pensare a migliorare e far giocare quelli che stanno meglio fisicamente. Dobbiamo trovare un buon equilibrio per giocare un certo tipo di calcio. A Lozano non sto regalando nulla. Ha una forza diverse nelle gambe, non cade a terra quando tira come l'anno scorso. Non stava bene mentalmente e fisicamente, se gioca è perchè è importante. Osimhen ti fa giocare in maniera diversa, l'anno scorso Milik veniva a legare mentre adesso si va in profondità".



Su Koulibaly

"Mi dispiacerebbe perderlo. Spero che rimanga con noi, è un giocatore importante e che ci dà tanto. E' cambiato il mondo, per le società e per quello che sta accadendo. Spero che non arriva nessuna chiamata".







