Osimhen pronto al debutto al San Paolo

Cronaca 25 Settembre 2020 Fonte: Sky



Già protagonista nei test estivi, l'attaccante nigeriano ha impattato positivamente al Tardini contro il Parma





Cronaca25 Settembre 2020SkyGià protagonista nei test estivi, l'attaccante nigeriano ha impattato positivamente al Tardini contro il Parma Ospina l'ha paragonato al connazionale Asprilla, accostamento importante per chi è chiamato a prendersi il Napoli. Parliamo di Victor Osimhen, 21 anni e 70 milioni di euro investiti dal club per strapparlo al Lille. Già protagonista nei test estivi, l'attaccante nigeriano ha impattato positivamente al Tardini contro il Parma propiziando il 2-0 della squadra di Gattuso. Domenica c'è il Genoa al San Paolo, battesimo in Serie A per Osimhen nel proprio stadio.



Ospina l'ha paragonato al connazionale Asprilla, accostamento importante per chi è chiamato a prendersi il Napoli. Parliamo di Victor Osimhen, 21 anni e 70 milioni di euro investiti dal club per strapparlo al Lille. Già protagonista nei test estivi, l'attaccante nigeriano ha impattato positivamente al Tardini contro il Parma propiziando il 2-0 della squadra di Gattuso. Domenica c'è il Genoa al San Paolo, battesimo in Serie A per Osimhen nel proprio stadio.