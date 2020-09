Napoli-Genoa: arbitra Sacchi

Cronaca 25 Settembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Il fischietto di Macerata dirige gli azzurri per la prima volta in serie A





Cronaca25 Settembre 2020SSC NapoliIl fischietto di Macerata dirige gli azzurri per la prima volta in serie A Sarà l'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata a dirigere Napoli-Genoa.



Assistenti: Lo Cicero e Rossi. Quarto uomo: Fourneau. VAR: La Penna-Giallatini.



Questo sarà il primo match per il Napoli sotto la direzione arbitrale di Sacchi in Serie A.



Sarà l'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata a dirigere Napoli-Genoa.Assistenti: Lo Cicero e Rossi. Quarto uomo: Fourneau. VAR: La Penna-Giallatini.Questo sarà il primo match per il Napoli sotto la direzione arbitrale di Sacchi in Serie A.