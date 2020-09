Il Napoli pensa a Vecino

Un mediano, possibilmente in prestito (con riscatto) da definire, può tornare utile. Cristiano Giuntoli è il responsabile del mercato, spetta a lui tracciare le linee guida e scorgere soluzioni che siano praticabili dal punto di vista finanziario e tatticamente utili per Gattuso: e andando a rovistare nel proprio data-base, al diesse è venuta la tentazione di avvicinarsi a Matias Vecino, 29 anni, che all'Inter non ha prospettive e che però ha bisogno ancora di un periodo ragionevole per riprendersi da un intervento chirurgico che lo ha sottratto all'ultima fase della scorsa stagione. Vecino ha già detto sì, e con entusiasmo, conta i giorni che lo separano dal rientro ma intanto spera che Napoli e Inter riescano ad accordarsi sul prestito (con diritto di riscatto).