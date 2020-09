Il PSG offre 82 milioni per Koulibaly

Mercato 21 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Stando a quanto riferito da The Telegraph l'accordo con il Napoli sarebbe imminente





Mercato21 Settembre 2020Corriere dello SportStando a quanto riferito da The Telegraph l'accordo con il Napoli sarebbe imminente "Il Psg ha superato il Manchester City nella corsa a Kalidou Koulibaly: al Napoli andranno 75 milioni di sterline (81,7 di euro, ndr)". Stando a quanto riferito da The Telegraph l'accordo sarebbe imminente, con l'offerta che supererebbe il tetto minimo di 80 milioni imposto dal presidente De Laurentiis.

La notizia che rimbalza dal Regno Unito è in totale antitesi con quanto dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dall'ex procuratore del difensore franco-senegalese, Bruno Satin: "Kalidou a Napoli sta bene e finché sarà a Napoli giocherà e darà il massimo. Non credo alla voce PSG per il suo futuro, in rosa ci sono già tanti difensori e poi il club francese non ha troppe disponibilità economiche. Non penso possa spendere più di 30 milioni per un'operazione del genere".



"Il Psg ha superato il Manchester City nella corsa a Kalidou Koulibaly: al Napoli andranno 75 milioni di sterline (81,7 di euro, ndr)". Stando a quanto riferito da The Telegraph l'accordo sarebbe imminente, con l'offerta che supererebbe il tetto minimo di 80 milioni imposto dal presidente De Laurentiis.La notizia che rimbalza dal Regno Unito è in totale antitesi con quanto dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dall'ex procuratore del difensore franco-senegalese, Bruno Satin: "Kalidou a Napoli sta bene e finché sarà a Napoli giocherà e darà il massimo. Non credo alla voce PSG per il suo futuro, in rosa ci sono già tanti difensori e poi il club francese non ha troppe disponibilità economiche. Non penso possa spendere più di 30 milioni per un'operazione del genere".