350 presenze in azzurro per Insigne

Cronaca 20 Settembre 2020



Cronaca20 Settembre 2020SSC NapoliRaggiunge il quinto posto della speciale classifica della storia del club partenopeo Con il match di oggi contro il Parma, Lorenzo Insigne ha raggiunto le 350 partite in azzurro. Un prestigioso traguardo festeggiato con un gol che ha fissato il punteggio finale del successo azzurro per 2-0



Insigne ha giocato la prima gara ufficiale con il Napoli il 24 gennaio 2010 nella trasferta a Livorno (successo per 2-0), entrando nei minuti finali.



E' tornato al Napoli nell'estate 2012 e da allora è alla sua nona stagione consecutiva in azzurro.



Il primo gol di Lorenzo al San Paolo fu siglato proprio contro il Parma, 8 anni fa, il 16 settembre 2012.



Settembre è un mese magico per Insigne. Il 18 settembre del 2013 non solo celebra il suo esordio in Champions League, ma lo festeggia anche con il suo primo gol nell'Europa dei Campioni: una splendida punizione contro il Borussia Dortmund al San Paolo che fissò il successo azzurro per 2-1.



Lorenzo indossa per la prima volta la fascia di capitano con il Napoli il 13 aprile 2014 al San Paolo contro la Lazio (successo per 4-2). E' solo un presagio di ciò che avverrà nel 2018 allorquando, dopo la cessione di Marek Hamsik, Lorenzo diventa ufficialmente il capitano azzurro.



Oggi, con le sue 350 presenze, Insigne raggiunge il quinto posto della speciale classifica della storia azzurra.



Nel dettaglio, Insigne conta con la maglia del Napoli: 270 partite in Serie A, 19 in Coppa Italia e 61 nelle Coppe Europee.



Con la rete segnata oggi, sono 91 i gol di Lorenzo sinora con la maglia azzurra in tutte le competizioni.