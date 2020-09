Voci dal Forum: La prima

La noia mortale è stata interrotta finalmente dall'entrata in campo del nuovo e unico acquisto di questa estate





Cronaca20 Settembre 2020Forum SoloNapoli - DarioLa noia mortale è stata interrotta finalmente dall'entrata in campo del nuovo e unico acquisto di questa estate e ci soffermiamo al solo primo tempo, allora bisogna dire che ci siamo ritrovati proprio là dove ci eravamo lasciati, ovverosia su un percorso di noia mortale, interrotto finalmente con l'entrata in campo del nuovo e unico acquisto di questa estate, Oshimen. Forse il ragazzo nigeriano, in quanto a tecnica, dovrà ancora migliorare, ma sicuramente è un brutto cliente per le difese avversarie: velocissimo di gambe e di pensiero, coraggioso e tanta personalità. La sua entrata in campo ha determinato la vittoria del Napoli sul Parma, prima di questo campionato, che parte fra scetticismi più o meno giustificati, ma che alla fine si spera cancellati.

Gattuso parte con Ospina fra i pali, lasciando capire che la sua scelta, con la quale sono in profondo disaccordo, ma che rispetto per la sua onestà, l'ha fatta. Hysaj a sinistra per Mario Rui. Demme a centrocampo con Zielinski e Fabian. Lozano sorprendentemente a destra e Ciro titolare. Per il resto, come si immaginava. Si parte. Per tutto il primo tempo e buona parte del secondo, non c'è nulla da raccontare, poi l'entrata di Osimhen è letale per il Parma. Grazie a ciò, una volta con Ciro e l'altra con Insigne, il Napoli fa sua la partita e porta il bottino pieno a casa. Parma - Napoli 0 - 2. Non ci si lasci trarre in inganno dal risultato, perché quel tanto sospirato equilibrio non è stato raggiunto.

Per quanto riguarda migliori e peggiori, dico che Osimheh ha una marcia in più e, probabilmente, questo Lozano è quel calciatore di cui Ancelotti raccontava. I soli che, a mio modo di vedere, non raggiungono la sufficienza sono Zielinski e Fabian. È tutto!