Interviste 20 Settembre 2020 Fonte: TMW



Ti può piacere fare l'esterno nel 4-2-3-1?

"Ho sempre dato disponibilità al mister per qualsiasi ruolo. Tutti noi calciatori accettiamo le decisioni del mister. Questo ruolo l'ho già fatto in passato".



Hai festeggiato al meglio le 350 presenze.

"Sono contento per questo traguardo importante. Lo dedico a mia moglie, i miei bimbi e la mia famiglia che mi sono sempre accanto".



Sei stato molto furbo: te lo chiede Gattuso?

"Sì, lo chiede il mister. A fine primo tempo ci ha chiesto di riempire l'area, altrimenti non si fa gol. Dobbiamo seguire i suoi consigli perché ne dà di buoni".



Che impressione hai avuto di Osimhen?

"Dal primo giorno che è arrivato s'è visto che era un bravo ragazzo. S'è messo a disposizione della squadra e del mister. Ha caratteristiche diverse dagli altri attaccanti e ci possono servire. Attacca bene lo spazio, può essere importante".



