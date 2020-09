Parma-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca19 Settembre 2020TuttoNapoliI ballottaggi tra gli azzurri sono due. Il solito tra i pali, con Meret stavolta davanti ad Ospina, e l'altro tra Osimhen e Mertens

L'attesa è finita, si parte. Il Napoli inizia la propria stagione contro il Parma, che rappresenta due sconfitte da riscattare per Gattuso e non solo: la sua prima sulla panchina azzurra, con il ko beffardo allo scadere su una ripartenza dopo uno scivolone di Zielinski, e il ko alla penultima giornata proprio al Tardini, con un rigore dubbio ed una simulazione di Kulusevski che grida ancora vendetta.



Tanta la curiosità per l'esordio degli azzurri, fermi all'ultimo test col Pescara visto che l'unico match contro una formazione di prima divisione (con lo Sporting, a Lisbona) è saltato per la positività di alcuni portoghesi e diventato un allenamento allo stadio Alvalade. Il Napoli tuttavia parte da un 11 consolidato, con soltanto due ballottaggi ed uno di questi riguarda Osimhen, il colpo dell'estate, e per il resto è la squadra che fino a quando ha avuto motivazioni è andata a grande ritmo nel girone di ritorno della scorsa stagione, chiudendo con 38 punti nonostante diversi passaggi a vuoto nel finale con la testa al Barcellona.



Dall'altro lato ci sarà un Parma che ha perso la stellina Kulusevski, trascinatore della scorsa stagione, ed è sostanzialmente fermo sul mercato, per colpa anche dei costosi obblighi di riscatto versati proprio al Napoli (Sepe, Grassi e Inglese). Non ci sono volti nuovi, se non quello di Fabio Liverani in panchina, che per sua stessa ammissione da subito vuole portare un calcio più aperto e di dominio del match, rispetto a quello speculativo di D'Aversa che in ripartenza ha comunque ottenuto risultati sorprendenti prima di salutare.



LE ULTIME DA PARMA - Liverani senza lo squalificato Kurtic e con ogni probabilità dell'acciaccato Gervinho oltre agli infortunati Scozzarella, Gagliolo e Gazzola. Nel 4-3-1-2 dunque potrebbe esserci Kucka in supporto alla coppia 'pesante' Inglese e Cornelius, anche se quest'ultimo in ballottaggio con Karamoh. A centrocampo Hernani, Brugman e l'ex Grassi mentre davanti all'altro ex Sepe linea a quattro con Darmian, Iacoponi, Alves e Pezzela.



LE ULTIME DA NAPOLI - I ballottaggi sono due. Il solito tra i pali, con Meret stavolta davanti ad Ospina e l'altro a cui dovremo abituarci quest'anno tra Osimhen e Mertens, col belga che sembra un filo dietro e che potrebbe essere in ballottaggio anche con Politano per l'out destro. Sulla scelta potrebbe incidere più la condizione dei singoli, che difficilmente hanno 90' nelle gambe al primo vero test, rispetto a considerazioni tattiche sull'avversario Per il resto pochi dubbi sul centrocampo, con il solito trio Fabian, Demme, Zielinski ed in difesa con Koulibaly in coppia con Manolas, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati.



PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Cornelius. All. Liverani

Ballottaggi: Cornelius-Karamoh 55%-45%



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Meret-Ospina 55%-45%, Osimhen-Mertens 51%-49%, Politano-Mertens 55%-45%