Cronaca19 Settembre 2020Corriere dello SportSono in tutto 23 i giocatori chiamati dal tecnico azzurro in vista della prima di campionato Seduta mattutina di rifinitura e convocazioni per il Napoli, in vista della prossima gara di campionato, contro il Parma, in programma domani in trasferta con fischio d'inizio alle ore 12.30 ed esordio degli azzurri nella Serie A 2021. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una intensa fase di torello. Successivamente esercitazione tattica seguita da lavoro finalizzato alla velocità. Chiusura con conclusioni su calci piazzati. Al termine della seduta il tecnico Gattuso ha chiamato 23 giocatori: questa la lista completa: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.