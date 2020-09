Visite mediche a Zurigo per Milik alla Roma

Mercato18 Settembre 2020Corriere dello SportSe tutto andrà per il verso giusto, la firma del contratto potrebbe arrivare nel weekend Arkadius Milik è pronto ad abbracciare la Roma. Il centravanti polacco questa mattina è arrivato nella Capitale, ma solo di passaggio: alle 9.30 si è imbarcato su un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per volare insieme al suo agente David Pantak in Svizzera dove ha sostenuto le visite mediche a Zurigo per espressa volontà dei Friedkin. Controlli approfonditi alle ginocchia operate, con l'agente invece che sta chiudendo tutte le questioni in sospeso con il Napoli. Alle 18.30 l'attaccante è sbarcato nuovamente nella capitale accompagnato dal medico della Roma, il dottor Manara per poi far ritorno a Napoli in auto in attesa del trasferimento definitivo in giallorosso.

L'entourage sta risolvendo il discorso legato alla multa di circa 300mila euro fatta dal club ai giocatori per il famoso ammutinamento: Milik ha chiesto una carta con la quale De Laurentiis rinunci alla causa per richiesta di risarcimento civile che aveva intentato. Se tutto andrà per il verso giusto, la firma con la Roma potrebbe arrivare nel weekend una volta che Dzeko sarà partito alla volta di Torino per abbracciare i colori juventini dopo l'ultima partita con la Roma domani a Verona.



