L'estate dei rinnovi. Lunga, lunghissima e a volte anche estremamente tormentata. Sì, in un paio di casi almeno. Senza contare Milik, certo: lui però è più che altro un ex discorso e ormai anche un ex. Un separato in casa con la valigia pronta per essere spedita altrove. Altra storia, da considerarsi chiusa, mentre bagnate dallo champagne del lieto fine sono quelle che in calce recano le firme di Zielinski, Elmas, Di Lorenzo e Mario Rui: tutti contratti prolungati con tanto di ufficialità, tweet presidenziale e foto social di rito. Per la verità è archiviato tra i sorrisi da un bel po' anche il contratto di Luperto, un altro rapporto rinnovato però mai annunciato, ma in questa fase meritano la copertina più che altro due situazioni: Maksimovic e Hysaj. Entrambi in scadenza nel 2021, e dunque prossimi allo svincolo in assenza di accordo, ed entrambi protagonisti di questioni piuttosto spinose. Da definire al più presto: i famosi casi tormentati di cui sopra.