De Laurentiis torna a twittare

Interviste15 Settembre 2020Corriere dello Sport"Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietÓ" Aurelio De Laurentiis ha voluto esprimere, attraverso il proprio profilo Twitter, il proprio ringraziamento ai tanti messaggi di vicinanza, solidarietÓ e affetto pervenuti, a seguito della notizia della positivitÓ al Covid-19 del patron del Napoli e della moglie Jacqueline: "Ringrazio di cuore - si legge sull'account di De Laurentiis - tutti coloro che hanno manifestato a me e mia moglie il loro affetto e la loro solidarietÓ #ADL".



Ringraziamento speciale

"Un ringraziamento particolare - ha poi aggiunto De Laurentiis in un secondo messaggio, alludendo un video di solidarietÓ da parte dei tifosi partenopei nel mondo - ai tifosi del Napoli in Italia e nel mondo che mi hanno regalato questo bellissimo video. Quando sar˛ guarito voglio ospitarli tutti a pranzo".



