Milik ad un passo dalla Roma

Mercato 14 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



C'è stata un'accelerata nella trattativa con un contatto fra le società che ha coinvolto anche il presidente De Laurentiis, in quarantena





Mercato14 Settembre 2020Corriere dello SportC'è stata un'accelerata nella trattativa con un contatto fra le società che ha coinvolto anche il presidente De Laurentiis, in quarantena Il primo vero colpo dell'era Friedkin è a un passo: la Roma è vicina all'accordo con il Napoli per Milik. L'attaccante polacco, 26 anni, potrebbe arrivare presto nella Capitale per una cifra complessiva di 25 milioni, compresi i bonus. In serata c'è stata un'accelerata nella trattativa con un contatto fra le società che ha coinvolto a distanza anche il presidente De Laurentiis, in quarantena nella sua abitazione romana dopo la positività al Covid. Fonseca avrà uno dei rinforzi promessi dalla nuova proprietà americana ma si prepara probabilmente a salutare Dzeko, che ora sembra essere destinato alla Juve.



Milik, quattro stagioni al Napoli

Arkadiusz Milik, per gli amici Arek, è arrivato al Napoli nel 2016 dall'Ajax per 33 milioni di euro. In quattro stagioni in azzurro ha totalizzato 122 presenze e realizzato 48 gol, pur essendo costretto a due lunghi stop per due infortuni ai legamenti crociati (uno al ginocchio sinistro con la nazionale polacca nell'ottobre 2016 e uno al ginocchio destro con il Napoli nel settembre 2017).



