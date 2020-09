Annullata amichevole Sporting Lisbona-Napoli

Cronaca 13 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Viaggio inutile in Portogallo per gli azzurri in vista dell'esordio in Serie A contro il Parma





Cronaca13 Settembre 2020Corriere dello SportViaggio inutile in Portogallo per gli azzurri in vista dell'esordio in Serie A contro il Parma Annullata l'amichevole tra il Napoli di Rino Gattuso e lo Sporting Lisbona guidato da Amorim. Decisiva la positività di tre calciatori della squadra portoghese al Coronavirus, asintomatici e già isolati. Tutti gli altri calciatori, così come lo staff tecnico e il restante personale, sono già stati nuovamente sottoposti ai test, con i risultati che verranno adesso trasmessi alla Direzione Generale della Sanità e al Delegato regionale. Viaggio inutile in Portogallo per gli azzurri e salta, dunque, anche l'ultimo impegno di preparazione in vista dell'esordio in Serie A contro il Parma.



Il comunicato del Napoli

Il Napoli ha reso noto che "l'amichevole con lo Sporting Lisbona, in programma alle ore 20:30 italiane, è stata annullata a causa della positività di alcuni calciatori del club portoghese". L'ufficialità dell'annullamento del match che si sarebbe dovuto giocare in Portogallo è arrivata soltanto nella tarda serata, ma già nelle prime ore del pomeriggio si era capito che la partita non si sarebbe disputata, dopo la notizia data dalla stampa lusitana, sulla positività accertata di tre giocatori dello Sporting.



Annullata l'amichevole tra il Napoli di Rino Gattuso e lo Sporting Lisbona guidato da Amorim. Decisiva la positività di tre calciatori della squadra portoghese al Coronavirus, asintomatici e già isolati. Tutti gli altri calciatori, così come lo staff tecnico e il restante personale, sono già stati nuovamente sottoposti ai test, con i risultati che verranno adesso trasmessi alla Direzione Generale della Sanità e al Delegato regionale. Viaggio inutile in Portogallo per gli azzurri e salta, dunque, anche l'ultimo impegno di preparazione in vista dell'esordio in Serie A contro il Parma.Il comunicato del NapoliIl Napoli ha reso noto che "l'amichevole con lo Sporting Lisbona, in programma alle ore 20:30 italiane, è stata annullata a causa della positività di alcuni calciatori del club portoghese". L'ufficialità dell'annullamento del match che si sarebbe dovuto giocare in Portogallo è arrivata soltanto nella tarda serata, ma già nelle prime ore del pomeriggio si era capito che la partita non si sarebbe disputata, dopo la notizia data dalla stampa lusitana, sulla positività accertata di tre giocatori dello Sporting.