Problemi tecnici per De Laurentiis con il pay per view

Cronaca 11 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Nel pomeriggio De Laurentiis ha guardato l'amichevole Napoli-Pescara in tv. Una visione non semplice visto che il presidente del Napoli a casa ha un abbonamento di servizio e non può comprare eventi singoli, è intervenuto un tecnico della tv satellitare a distanza per attivargli la visione.