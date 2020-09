De Laurentiis amareggiato dalle polemiche

Cronaca 11 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Non si aspettava tante reazioni negative alla notizia della sua malattia





Cronaca11 Settembre 2020Corriere dello SportNon si aspettava tante reazioni negative alla notizia della sua malattia Il presidente, riferiscono dall'entourage, è rimasto però molto deluso e amareggiato per le polemiche che si sono scatenate sulla presenza alla riunione di Lega Calcio, ricordando la sua estrema prudenza nei confronti del coronavirus. In occasione dei convegni che si sono svolti a Castel di Sangro, De Laurentiis, ad esempio, ha preteso che tutti gli ospiti sul palco avessero fatto un tampone nelle 24 ore precedenti per poter partecipare con lui; ed è stato lo stesso patron a disporre per squadra e dirigenti un tampone due volte la settimana. De Laurentiis non si aspettava quindi tante reazioni negative alla notizia della sua malattia, di cui non aveva segnali il giorno della riunione di Lega a Milano.