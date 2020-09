I convocati per l'amichevole con il Pescara

Cronaca 11 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



C'è Petagna, assenti Fernando Llorente, ma soprattutto Arek Milik, sempre al centro del mercato in uscita





Cronaca11 Settembre 2020Corriere dello SportC'è Petagna, assenti Fernando Llorente, ma soprattutto Arek Milik, sempre al centro del mercato in uscita In casa Napoli tiene ancora banco la positività al Coronavirus del presidente Aurelio De Laurentiis. Un problema che ha messo a rischio l'amichevole (terza stagionale) contro il Pescara, in programma al San Paolo alle ore 18.00. Il patron azzurro non ha avuto contatti con la squadra, che quindi potrà scendere regolarmente in campo. Sono 25 i calciatori convocati da Gattuso, tra cui Andrea Petagna, finalmente guarito dal Covid. Assenti Fernando Llorente, ma soprattutto Arek Milik, sempre al centro del mercato - in uscita - del Napoli. Tutti negativi i tamponi fin qui esaminati per giocatori e membri dello staff azzurro, nel pomeriggio, informa Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della societa', arriveranno i risultati degli altri tamponi.



PORTIERI: Ospina, Meret, Contini.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui. CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero.

ATTACCANTI: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti.