La Roma ce l'ha con De Laurentiis

Cronaca11 Settembre 2020Corriere dello SportL'ad Fienga si è messo in auto-isolamento, avendo avuto contatti con l'ad azzurro Chiavelli Il calcio italiano è in isolamento volontario. Caos nel mondo del pallone e, se vogliamo, un pizzico anche in quello ecclesiastico. «Faccio gli auguri a De Laurentiis: l'ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro e ci siamo abbracciati. Lui non aveva la mascherina». Parola del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli. «Farò un altro tampone». E mica soltanto lui: dopo l'assemblea di Lega andata in scena mercoledì a Milano, all'Hilton, i presidenti e i dirigenti che hanno avuto contatti o che hanno semplicemente incrociato De Laurentiis, magari anche a distanza, hanno optato per l'auto-isolamento e il tampone. A cominciare da Vigorito, il presidente del Benevento che ha viaggiato insieme con il collega del Napoli a bordo di un aereo privato in qualità di ospite, e che oggi sarà sottoposto a test Covid-19. Come lui anche Dal Pino, seduto proprio al fianco di DeLa nel corso della riunione: «Spero che guarisca presto e che tutto vada bene», il messaggio di auguri del presidente della Lega.



VIGORITO & CO - Sereno è anche Vigorito, nonostante lo stretto contatto con il collega a bordo dell'aereo privato Milano-Napoli: «Il presidente è in quarantena cautelativa nella sua abitazione - si legge nella nota uffi ciale del Benevento -. Effettuerà il tampone e resterà in attesa ma è tranquillissimo: nei contatti avuti ha sempre rispettato le distanze utilizzando la mascherina». Parola a Lotito: «Farò un altro tampone ma lo avrei dovuto fare lo stesso, come da protocollo e costume alla Lazio. E poi non ho parlato con De Laurentiis, era a trenta metri da me e indossavo la mascherina». Alla Roma, invece, serpeggia irritazione: l'ad Fienga si è messo in auto-isolamento, avendo avuto contatti con l'ad azzurro Chiavelli, e ha fatto trapelare il disappunto per l'imprudenza di De Laurentiis di aver aff rontato il viaggio senza attendere il risultato del precedente tampone. Il club giallorosso, tra l'altro, è stato deferito proprio dopo la denuncia del Napoli di non aver rispettato i protocolli anti-Covid in occasione dell'ultima partita al San Paolo.