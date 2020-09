Rrahmani: "Sono aggressivo come Gattuso"

Interviste10 Settembre 2020Corriere dello Sport"Ma non prendo tanti gialli. Sono aggressivo, ma in modo corretto" Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore del Napoli Amir Rrahmani commenta le sue prime settimane in azzurro: "Qui ci alleniamo al massimo. La prossima settimana inizia il campionato e dobbiamo essere pronti. Pescara e Sporting? Non sono importanti solo le amichevoli, ogni giorno devi dare tutto in allenamento. Questo è il calcio: non c'è il passato, solo l'oggi e il domani". L'ex Verona spiega poi come preferisce giocare: "Mi sento meglio a giocare in una linea a quattro. In carriera, a parte l'ultimo anno in Croazia e quello a Verona, ho giocato con la linea a quattro. Poi ovviamente dipende da come vuole giocare l'allenatore". Un parere su Osimhen: "E' veloce ed è un vero attaccante, vuole far gol sempre. In allenamento devo stare attento, ma non solo a lui: nel Napoli sono tutti forti. Io aggressivo come Gattuso? Sì, lo sono, ma non prendo tanti gialli. Sono aggressivo, ma in modo corretto. Qui a Napoli giochiamo a zona, mentre a Verona si teneva l'uomo. Quando ci sono uno contro uno arrivano più duelli aerei da vincere". Sotto al Vesuvio Amir ha trovato una super difesa, composta da Koulibaly, Maksimovic e Manolas: "Ovviamente mi stanno dando una mano. I calciatori forti ti aiutano quando sbagli. Sono tutti bravi ragazzi e giocatori forti e lo si è visto con la vittoria della Coppa Italia".



"L'obiettivo minimo è tornare tra i primi quattro, vogliamo far tornare il Napoli dove merita. Speriamo di vincere l'Europa League. Il nostro compito è lavorare e pensare partita dopo partita. Abbiamo il tempo e gli strumenti per fare tutto, qui ci sono tanti calciatori per il turnover. Io un leader nel Kosovo? Quando gioca Ujkani, è lui il capitano della nazionale perché è stato il primo a giocare per la nostra nazionale, tutti noi abbiamo giocato prima in altre nazionali". Rrahmani parla poi del suo ambientamento in città: "Non sono ancora andato in centro... I tifosi finora mi hanno chiesto solo foto e autografi, ma mi chiedono anche di vincere contro la Juventus, vincere la Coppa Italia, vincere l'Europa League. Ci sono tanti tifosi che vogliono qualcosa. Prometto solo di lavorare al massimo, io e i compagni, per dare tutto sempre. Speriamo che riapriranno presto le porte degli stadi e gioire con i tifosi, battendo tutti e non solo la Juventus".