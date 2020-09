De Laurentiis positivo al Covid-19

Cronaca10 Settembre 2020SkyLa decisione di sottoporsi al test era stata presa dopo le positività di alcuni contatti diretti del presidente Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al coronavirus dopo il test effettuato nella giornata di ieri (mercoledì). Lo ha comunicato lo stesso club attraverso il suo sito ufficiale le sue pagine social. Sempre ieri De Laurentiis - prima di conoscere l'esito del test - ha partecipato all'assemblea di Lega che si è tenuta a Milano insieme agli altri presidenti dei club di Serie A. Dopo l'assemblea è rientrato a Capri, da dove era partito la mattina stessa (e che ha lasciato giovedì per tornare a Roma dove si curerà). La decisione di sottoporsi al test era stata presa dopo le positività di alcuni contatti diretti del presidente. Anche il gruppo prima squadra si è sottoposto a un giro di tamponi questa mattina (giovedì) a Castel Volturno, ma si tratta di test di routine già previsti precedentemente alla notizia della positività di De Laurentiis. Il programma di allenamenti ed amichevoli del Napoli, per ora, resta invariato. Domani (venerdì) giocherà l'amichevole al San Paolo contro il Pescara, domenica quella con lo Sporting a Lisbona.



Benevento: "Presidente Vigorito in isolamento"

Comunicato del Benevento dopo la notizia della positività di De Laurentiis: "Il presidente Oreste Vigorito, nella mattinata di ieri, ha partecipato a Milano all'assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l'invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente Vigorito ha ricevuto la comunicazione dalla Lega Calcio della positività al Covid-19 di De Laurentiis. Ha subito provveduto ad informare il suo medico e a mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà domani il tampone e resterà in attesa dell'esito secondo i termini di legge. Il presidente Vigorito, che è in ottime condizioni fisiche ed è tranquillissimo anche perché nei contatti avuti con De Laurentiis ha sempre rispettato le distanze utilizzando la mascherina, ha annullato gli impegni di lavoro programmati e si scusa con tutti gli organi di stampa che avrebbero voluto intervistarlo, ma preferisce evitare ulteriori dichiarazioni al di là del comunicato ufficiale della società. Ringrazia, infine, tutti coloro, i tantissimi tifosi in particolare, che in queste ore gli stanno facendo arrivare attestati di solidarietà”.



Lega Serie A: "Presidente Dal Pino in isolamento"

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha deciso di porsi in isolamento seguendo le indicazioni previste dal protocollo sanitario. Lo rende noto la Lega Serie A in seguito alla positività al Covid del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: la notizia è stata segnalata dallo stesso De Laurentiis ieri alle 20 alla Lega, che ha "prontamente informato tutti i partecipanti all'Assemblea generale, svoltasi ieri nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 e del distanziamento sociale".



