8 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Mercato8 Settembre 2020Corriere dello SportMa i potenziali acquisti sono tutti legati alle cessioni. È il verbo “cedere” il mantra quotidiano del ds Cristiano Giuntoli Certo, ci sono reparti da completare e obiettivi da centrare tipo Ünder, ma tutti i nomi del mercato del Napoli, cioè i potenziali acquisti, sono tutti legati alle cessioni. Sì: è il verbo “cedere”, la priorità assoluta del club e il mantra quotidiano del ds Cristiano Giuntoli. Nonché il diktat di De Laurentiis: «Ora dobbiamo vendere. Vendere tutti quelli che non sono da Napoli». E mica soltanto quelli: Koulibaly è un totem, un difensore di livello mondiale, eppure è in vetrina.



La certezza, comunque, è che la rosa azzurra è davvero stracolma di spine: sulla base di quanto è accaduto in occasione del ritiro di Castel di Sangro, escludendo anche una serie di giovanotti della Primavera aggregati dopo la partenza dei tredici nazionali, sono 36 gli uomini coinvolti nelle vicende azzurre. Dei quali: 18, tra i confermati e i nuovi acquisti; 15 da sistemare oppure al centro di grandi trattative (tipo Milik e Kalidou, appunto); e 3 grandi sospesi in virtù di problematiche contrattuali (Hysaj e Maksimovic, in scadenza 2021) o esigenze inaspettate (Demme). Un lavoro enorme, complesso e capillare, pieno di intrecci. Nodi e pericoli: vedi Suarez.



Napoli, per Koulibaly ci vogliono 80 milioni: respinto il City

La chiave

E allora, è tutto nelle mani di Cristiano. Giuntoli. Il direttore sportivo che, al di là delle questioni affrontate tradizionalmente in prima persona dal presidente, in questa fase è l'uomo chiave del mercato azzurro. «Il Napoli deve vendere», il concetto espresso in forma estremamente chiara da De Laurentiis; e il ds dovrà fare gli straordinari, la conseguenza indiretta che viene fuori leggendo il lunghissimo elenco dei componenti della rosa. Dai portieri agli attaccanti: al momento 36, dicevamo, in base alle presenze spuntate a Castel di Sangro, in ritiro, e senza neanche citare giovanotti che possono ancora gravitare all'interno del settore giovanile o magari proseguire la crescita da aggregati in prima squadra (tipo Senese, difensore di 20 anni già nell'orbita dei grandi da un po' e ora alle prese con un infortunio a una caviglia rimediato proprio in Abruzzo).



Kouly & soci

Nella mega lista dei giocatori in uscita, dopo lo svincolo di Callejon e la cessione di Allan all'Everton, la copertina spetta di diritto a Koulibaly, al centro di una trattativa estenuante con il City: il Napoli punta a ricavare 70 milioni più 10 di bonus.



