Altre due amichevoli prima del via al campionato

Cronaca 7 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



I ragazzi di Rino Gattuso affronteranno il Pescara, al San Paolo, e lo Sporting Lisbona in Portogallo





Cronaca7 Settembre 2020Corriere dello SportI ragazzi di Rino Gattuso affronteranno il Pescara, al San Paolo, e lo Sporting Lisbona in Portogallo Il Napoli ha ufficializzato le ultime due amichevoli prima dell'inizio del campionato di Serie A: i ragazzi di Rino Gattuso affronteranno il Pescara, al San Paolo, venerdì 11 settembre alle ore 18. Due giorni più tardi, domenica 13 settembre, gli azzurri voleranno alla volta del Portogallo per misurarsi con lo Sporting Lisbona (alle ore 20.30 italiane). Entrambe le gare andranno in onda su Sky, in pay per view.