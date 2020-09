A Castel Volturno ripresa la preparazione

Cronaca7 Settembre 2020Corriere dello SportKevin Malcuit ha lasciato in anticipo la seduta per un trauma contusivo alla gamba Concluso il ritiro di Castel di Sangro, il Napoli stamattina è tornato a Castel Volturno per continuare la preparazione in vista della prossima stagione di Serie A. Il campionato azzurro inizierà con il lunch match (12.30) in casa del Parma domenica 20 settembre. Gli azzurri hanno iniziato la seduta con serie di torelli e allenamento aerobico. Dopo è arrivato il momento degli esercizi di 'passing drill' e lavoro focalizzato sul possesso palla. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Kevin Malcuit ha lasciato in anticipo la seduta per un trauma contusivo alla gamba. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole per i ragazzi di Gattuso contro il Pescara al San Paolo.