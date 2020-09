Il Napoli cala un poker al Teramo

Cronaca4 Settembre 2020SkyIn un match amichevole dalle buone indicazioni un'altra tripletta di Osimhen e un gol di Lozano Tre più tre, la legge di Osimhen. Altre conferme positive per il Napoli di Gattuso, vittorioso nel terzo esame pre-campionato contro il Teramo. Dopo la pioggia di gol riservata a Castel di Sangro e L'Aquila, iscritte in Promozione, gli azzurri regolano 4-0 il Teramo che disputerà la Serie C. Si alza l'asticella ma non mancano i gol dell'attaccante nigeriano, affare da 70 milioni di euro che si sta già prendendo la scena alle porte della Serie A. Privo dei nazionali ma votato al 4-2-3-1, Gattuso registra un'altra tripletta di Osimhen in un match dalle buone indicazioni. Presente in campo anche Koulibaly, giocatore al centro dei rumors commentati prima del match dal presidente De Laurentiis.



La cronaca della gara

Come accaduto nella sfida contro l'Aquila, Osimhen lascia subito il segno: suo il vantaggio al minuto 4, 1-0 con un tap-in ravvicinato. C'è lavoro anche per Ospina che salva su Cianci, brivido cacciato al 14' con il raddoppio targato Lozano (gran destro il suo). Pericolosi Politano e lo stesso Osimhen, poi è Gaetano al 39' ad arrendersi al palo. Altra giornata speciale per la new entry nigeriana, attaccante che ad inizio ripresa trova il bis: Younes lo lancia in profondità, Osimhen non sbaglia dinanzi a Valentini. Doppietta che diventa tris al 65', hat-trick personale come già accaduto al battesimo in maglia azzurra. La girandola di cambi anticipa il fischio finale di un altro test positivo per Gattuso sulla strada della nuova stagione.



