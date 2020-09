HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Karnezis al Lille: "Felice di essere qui"

Interviste 4 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese"





Interviste4 Settembre 2020Corriere dello Sport"Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese" Orestis Karnezis si trasferisce dal Napoli al Lille. E' stato il club francese ad ufficializzare l'arrivo del portiere, che ha commentato così: "Sono molto felice di essere un giocatore del Lille. È una grande sfida per me. Dopo Grecia, Italia, Spagna e Inghilterra, ora scoprirò il campionato francese. E' un qualcosa di abbastanza raro per un giocatore. Sono orgoglioso e felice di essere qui, in un club che cresce di anno in anno e la cui squadra è molto forte. Non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni e di vivere una grande stagione con loro".



Vai alle altre della categoria Interviste I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: Seconda Mano © SoloNapoli - Credits