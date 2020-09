De Laurentiis: "Koulibaly? Il City non vuole parlare con noi"

Interviste4 Settembre 2020Corriere dello Sport"Quindi come può esserci una negoziazione seria per un calciatore?" "Koulibaly? Un giornale inglese mi ha chiesto notizie mezz'ora fa, ma gli ho detto che il City sostiene che non può parlare con noi per via del problema Jorginho. Quindi come può esserci una negoziazione seria per un calciatore?". Parola del presidente Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa, nell'ultimo giorno di ritiro abruzzese del Napoli. Sulle voci che vorrebbero Fabian Ruiz lontano dal San Paolo: "Non ci sono grandi offerte. Le richieste si fanno con le proposte, lui è appetito fin dal suo arrivo, ma dietro ai calciatori c'è un contesto comunicativo che viene smosso ad arte" ha concluso.