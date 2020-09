De Laurentiis: "Il sorteggio per il Napoli è andato bene"

Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando il calendario del club azzurro. De Laurentiis a Castel di Sangro, dove il Napoli è in ritiro, ha spiegato: "Per il Napoli - ha aggiunto - il sorteggio è andato bene, mi sembra che abbiano finalmente eliminato quei problemi che nel passato ci vedevano sempre fare diatribe. Ancora non conosciamo le squadre con cui competeremo in Europa League e quindi non so calibrare bene il giudizio ma ho visto che hanno usato un principio logico che avevamo proposto, anche se in Italia ci vogliono vent'anni per realizzare delle cose perché a volte è un Paese di sordi, di chi non vuole sentire". "Il match contro la Juve alla terza giornata? La Juve la devi incontrare comunque e poi anche la Juve deve incontrare il Napoli alla terza giornata, perché parliamo sempre della Juve come mostro sacro. Poi mi sembra che partite importanti come la Coppa Italia e la Supercoppa di anni fa sono andate al Napoli".