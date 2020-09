Il Napoli debutterà a Parma

Cronaca 2 Settembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Sorteggiato il calendario di Serie A. Il primo big match per gli azzurri alla terza giornata a Torino contro la Juve





Cronaca2 Settembre 2020SSC NapoliSorteggiato il calendario di Serie A. Il primo big match per gli azzurri alla terza giornata a Torino contro la Juve E' stato presentato il nuovo calendario di Serie A e per la prima volta unicamente digital. Non è stato il classico sorteggio in ordine cronologico, le giornate sono state presentate in maniera casuale.



Il Napoli affronterà il Parma in trasferta nella prima giornata di campionato.



Debutto al San Paolo nella seconda giornata contro il Genoa.



Il primo big match per gli azzurri arriverà alla terza giornata a Torino contro la Juventus nel primo match di ottobre. Nel quarto turno ci sarà l'Atalanta al San Paolo e nella quinta giornata il derby col Benevento al "Vigorito".



Alla fine di novembre due le sfide di cartello entrambe al San Paolo: Napoli-Milan (ottava giornata) e Napoli-Roma (nona giornata).



A dicembre altri due big match consecutivi, stavolta in trasferta: alla 12esima giornata contro l'Inter a San Siro e alla 13esima contro la Lazio all'Olimpico.



Il Napoli chiuderà il girone di andata al Bentegodi contro il Verona il 24 gennaio.







Per scaricare il calendario completo



E' stato presentato il nuovo calendario di Serie A e per la prima volta unicamente digital. Non è stato il classico sorteggio in ordine cronologico, le giornate sono state presentate in maniera casuale.Il Napoli affronterà il Parma in trasferta nella prima giornata di campionato.Debutto al San Paolo nella seconda giornata contro il Genoa.Il primo big match per gli azzurri arriverà alla terza giornata a Torino contro la Juventus nel primo match di ottobre. Nel quarto turno ci sarà l'Atalanta al San Paolo e nella quinta giornata il derby col Benevento al "Vigorito".Alla fine di novembre due le sfide di cartello entrambe al San Paolo: Napoli-Milan (ottava giornata) e Napoli-Roma (nona giornata).A dicembre altri due big match consecutivi, stavolta in trasferta: alla 12esima giornata contro l'Inter a San Siro e alla 13esima contro la Lazio all'Olimpico.Il Napoli chiuderà il girone di andata al Bentegodi contro il Verona il 24 gennaio.Per scaricare il calendario completo clicca qui