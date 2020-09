Papastathopoulos obiettivo per la difesa azzurra

Dopo Genoa e Milan, nel futuro di Sokratis Papastathopoulos potrebbe esserci ancora l'Italia e la Serie A. Il Napoli infatti è in pressing per il 32enne difensore greco legato all'Arsenal da un contratto fino al 30 giugno 2021: gli azzurri lo hanno inserito tra gli obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, con Papastathopoulos che al Napoli ritroverebbe il connazionale Manolas. La società del presidente De Laurentiis – così come gli altri club che provano a strapparlo all'Arsenal –, proprio per via della situazione contrattuale (solo 1 anno ancora di contratto) che lo lega ai Gunners, spera che il greco trovi un accordo che gli permetta di liberarsi a zero dal suo attuale accordo con il club inglese.



E l'Arsenal propone il rinnovo…

I segnali che arrivano dal fronte Arsenal però non portano in questa direzione: per lasciare andare Papastathopoulos, infatti, i Gunners chiedono un indennizzo e hanno anche proposto il rinnovo al difensore. Segnale abbastanza chiaro di come non ci sia la volontà di privarsi di lui, anche se l'allenatore del Napoli Gattuso spinge parlando direttamente con il difensore greco che nell'ultima stagione è stato impiegato in 29 occasioni.