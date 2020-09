Il Napoli si scusa con Maradona

Cronaca 2 Settembre 2020 Fonte: SSC Napoli



Per non aver ricordato la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990





Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego.



💙 #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2020