Il Napoli saluta Callejon con un video

Lo spagnolo ha lasciato il Napoli dopo aver giocato ben 349 partite condite da 82 gol e 78 assist





Il match di ritorno contro il Barcellona, valido per gli ottavi di Champions League, è stata l'ultima gara disputata da José Maria Callejon con la maglia del Napoli. Il giocatore spagnolo ha lasciato il club di Aurelio De Laurentiis dopo 7 stagioni ricche di soddisfazioni e culminate con il successo in Coppa Italia nell'annata appena conclusa. Il Napoli ha voluto rendere omaggio all'esterno spagnolo pubblicando sul proprio profilo Twitter un video celebrativo. Giocatore imprescindibile con qualsiasi allenatore che in queste sette stagioni si è alternato alla guida della squadra: da Benitez, passando per Sarri e Ancelotti, fino a Gattuso, tutti ne hanno apprezzato le qualità umane e tecniche. E' stato un giocatore imprescindibile per la squadra anche da un punto di vista tattico a tal punto che nessuno dei suoi allenatori ha mai rinunciato a lui ritenendolo un pilastro della squadra. Callejon ha lasciato il Napoli dopo aver giocato ben 349 partite condite da 82 gol e 78 assist. Con la maglia azzurra ha vinto due volte la Coppa Italia. Numeri che la dicono lunga sull'importanza e sull'incisività dello spagnolo nel club. Un giocatore che non sarà semplice sostituire.