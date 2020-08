La Roma vuole Milik

Mercato 29 Agosto 2020 Fonte: CalcioNapoli24



Soldi insieme a Under e Riccardi per convincere De Laurentiis





Mercato29 Agosto 2020CalcioNapoli24Soldi insieme a Under e Riccardi per convincere De Laurentiis Edin Dzeko ha deciso e la Juventus non ha altre idee in testa. E la Roma va su Arkadiusz Milik del Napoli. Il dado è tratto, come racconta il Corriere dello Sport:



"Il bosniaco va a Torino, la Roma gira i soldi al Napoli, insieme a Under e Riccardi, per convincere De Laurentiis a trasferire Milik. Una vorticosa operazione di mercato, ma si arriverà al massimo all'inizio della prossima settimana. La Juve riconoscerà alla Roma 10 milioni più 2 di bonus. Quei soldi la Roma dovrà girarli a De Laurentiis per chiudere l'operazione Milik. Dopo qualche perplessità iniziale il polacco nei giorni scorsi ha dato un'apertura alla Roma, ora si tratta sull'ingaggio. Ci sono da sistemare alcune situazioni legate anche ai contratti di immagine di Under e Riccardi"



Edin Dzeko ha deciso e la Juventus non ha altre idee in testa. E la Roma va su Arkadiusz Milik del Napoli. Il dado è tratto, come racconta il Corriere dello Sport:"Il bosniaco va a Torino, la Roma gira i soldi al Napoli, insieme a Under e Riccardi, per convincere De Laurentiis a trasferire Milik. Una vorticosa operazione di mercato, ma si arriverà al massimo all'inizio della prossima settimana. La Juve riconoscerà alla Roma 10 milioni più 2 di bonus. Quei soldi la Roma dovrà girarli a De Laurentiis per chiudere l'operazione Milik. Dopo qualche perplessità iniziale il polacco nei giorni scorsi ha dato un'apertura alla Roma, ora si tratta sull'ingaggio. Ci sono da sistemare alcune situazioni legate anche ai contratti di immagine di Under e Riccardi"