Alex Meret, Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo sono stati inseriti nella lista del Ct Roberto Mancini per la doppia sida di Uefa Nations League: Italia-Bosnia (4 settembre) e Olanda-Italia (7 settembre)



Dries Mertens giocherą nella doppia gara di Uefa Nations League: Danimarca-Belgio (5 settembre) e Belgio-Islanda (8 settembre)



Fabian Ruiz impegnato nel doppio confronto di Uefa Nations League: Germania-Spagna (3 settembre) e Spagna-Ucraina (6 settembre)



Stanislav Lobotka di scena nel doppio impegno di Uefa Nations League: Slovacchia-Repubblica Ceca (4 settembre) e Israele-Slovacchia (7 settembre)



Elseid Hysaj convocato per la doppia gara di Uefa Nations League: Bielorussia-Albania (4 settembre) e Albania-Lituania (7 settembre)



Eljif Elmas di scena nella doppia gara di Uefa Nations League: Macedonia-Armenia (5 settembre) e Georgia-Macedonia (8 settembre)



Mario Rui convocato per la doppia sfida di Uefa Nations League: Portogallo-Croazia (5 settembre) e Svezia-Portogallo (8 settembre)



Amir Rrahmani impegnato nel doppio confronto di Uefa Nations League: Moldova-Kosovo (3 settembre) e Kosovo-Grecia (6 settembre)



Arek Milik e Piotr Zielinski di scena nelle due gare di Uefa Nations League: Olanda-Polonia (4 settembre) e Bosnia-Polonia (7 settembre).



Nikola Maksimovic convocato per la doppia sfida di Uefa Nations League: Russia-Serbia (3 settembre) e Serbia-Turchia (6 settembre)