Gattuso: "Stiamo lavorando bene"

Interviste 28 Agosto 2020 Fonte: SSC Napoli



"Quello che abbiamo visto stasera è relativo. È solo un primo step, dobbiamo proseguire su questa strada"





Rino Gattuso analizza la prima uscita in amichevole del suo Napoli con un occhio in particolare per il debutto felice di Osimhen.



"Quello che abbiamo visto stasera è relativo, quello che mi rende positivo è il lavoro che stiamo svolgendo in questi giorni, con applicazione e dedizione. E' un primo step e dobbiamo proseguire"



"Osimhen si sta integrando bene, ha qualità, mezzi, sa quel che può fare e se continua ad impegnarsi così può incidere molto in campo". "Sono soddisfatto di Victor, ma lasciamolo lavorare in tranquillità".



Abbiamo visto anche alternative al modulo classico dello scorso anno:



"Quello che vediamo adesso è frutto di idee che dovremo sviluppare col tempo. Voglio una squadra che sappia garantire spinta ma anche equilibrio. Abbiamo il dovere e l'intenzione di fare qualcosa di diverso, ma la coperta deve essere lunga e garantirci solidità"



