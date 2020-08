Ecco le nuove maglie per il 2020-2021

Cronaca27 Agosto 2020SSC NapoliIl club di De Laurentiis ha presentato ufficialmente le tre divise di Kappa per la prossima stagione Svelate sui social media della SSC Napoli e di Kappa le nuove maglie SSC Napoli Kombat Pro 2021.



Il centro R&D Kappa®, in collaborazione con la SSC Napoli, ha realizzato maglie dal design elegante e pulito. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort.



La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità ed un efficace rilascio del calore corporeo.



Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale.



Le Kombat Pro 2021 sono in vendita sul Stazione Centrale e al Centro Commerciale Campania. La nuova maglia, inoltre, è acquistabile presso gli Store ufficiali della SSC Napoli presenti a Castel Di Sangro.



