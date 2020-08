Il debutto di Osimhen in pay per view su Sky

Cronaca 26 Agosto 2020 Fonte: Sky



Nel triangolare del Napoli contro L'Aquila e Castel di Sangro in programma venerdì 28 agosto





Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Pay per view di Sky il triangolare contro L'Aquila e Castel di Sangro, che sarà il debutto dell'attaccante Osimhen, l'acquisto più costoso della storia del Napoli, con la sua nuova maglia. La prima della stagione della squadra di Gattuso è in programma per venerdì 28 agosto alle 17.30.