Osimhen: "Un sogno essere qui"

Interviste 26 Agosto 2020 Fonte: Sky



"Gattuso e De Laurentiis sono stati come due padri, mi hanno dato tanti consigli preziosi per farmi sentire a casa"





La trattativa per acquistarlo è stata lunga, ma Victor Osimhen adesso è al centro del nuovo corso del Napoli. "Sono davvero in un grande club, che per me rappresenta un salto importante. Vestire questa maglia è un sogno" ha esordito il giocatore, nella conferenza stampa di presentazione. Gli azzurri hanno speso tanto per averlo, 70 milioni di euro lordi: "Ma le cifre non mi interessano - ribatte sicuro - qui troverò superstar come Mertens, Koulibaly e Insigne. Voglio dare il meglio". Fondamentali le chiamate di Gattuso e De Laurentiis: "Sono stati come due padri - ha continuato Osimhen - mi hanno dato consigli preziosi per farmi sentire a casa, è interessante che abbiano voluto vedermi prima di firmare. E' incredibile e difficile ricevere l'amore che ho avuto da parte loro. Per un giovane rappresenta una motivazione fondamentale". Chiosa sul ruolo: "Mi piace giocare come punta, ma va bene ovunque" e sui dubbi iniziali nell'accettare l'Italia: "Ero scettico a causa del razzismo, ma Napoli è diversa. L'ho visitata e il mio punto di vista è cambiato. Purtroppo il razzismo è ovunque, ma questo non mi frenerà. Supererò tutto con l'affetto della gente". Infine la condizione fisica, anche perché in Francia il calcio è stato interrotto a causa del coronavirus: "Ho proseguito gli allenamenti a casa. Ora non sono al 100%, ma sono molto vicino. Farò del mio meglio per essere presto al top". Portarlo a Napoli non è stato facile: "Lo seguo dal Mondiale U17 di quattro anni fa - ha spiegato Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione di Osimhen - a causa del lockdown non potevamo vederci di persona, ma solo a distanza. Alla fine è andata bene. E' stato un investimento costoso ma siamo convinti che farà bene", afferma il direttore sportivo.



Nell'intervista rilasciata a Sky Sport, Osimhen ha spiegato come anche gli stessi giocatori abbiano spinto affinché venisse a Napoli. "Koulibaly mi ha spiegato quanto vale questo club e ha reso tutto più semplice. Mi ha parlato di quanto siano fantastici i tifosi, mi ha parlato del progetto: e sentirlo da un giocatore che è qui da 5-6 anni è stata una grande motivazione per me. Ho parlato con Mertens che mi ha spinto a firmare per il Napoli. Sono davvero felice di aver fatto questa scelta" ha detto l'attaccante. L'ex Lille ha voglia di scrivere la storia del club, ma in parte c'è già riuscito: "Non sapevo di essere l'acquisto più caro della storia del Napoli, ma questo non conta nulla. Maradona, uno dei più grandi di sempre, ha giocato qui. E gli ultimi sono stati Cavani, Higuain, Hamsik. Per me essere qui è un grande onore. È stato un privilegio per me firmare col Napoli".



