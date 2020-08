Rrahmani: "Napoli sempre stata mia prima scelta"

Interviste 26 Agosto 2020 Fonte: Sky



"In passato ho giocato anche da esterno di difesa. Sono a completa disposizione del Mister"





Interviste26 Agosto 2020Sky"In passato ho giocato anche da esterno di difesa. Sono a completa disposizione del Mister" Accanto a Osimhen spazio ad Amir Rrahmani. Da un attaccante ad un difensore, reduce da una grande stagione con il Verona: "Il Napoli ha mostrato interesse nei miei confronti dopo appena due o tre mesi di campionato - ha spiegato il centrale classe 1994 - il club ha parlato con il mio procuratore e non ho pensato ad altro. Venire qua è sempre stata la mia prima scelta". Con Juric ha giocato in una difesa a tre, adesso dovrà imparare presto gli schemi di Gattuso: "Ma in una linea a quattro ho giocato anche in Nazionale, non è una cosa nuova per me". Una novità sarebbe il gol: "Nella passata stagione non ho mai segnato ma ho fatto più tiri di tutti gli altri difensori. Sono stato sfortunato". Può giocare anche come terzino: "A destra sarebbe più facile", sorride. Infine sul gap fra il Napoli e le prime della classe: "Non è tanto, questa squadra ha vinto la Coppa Italia. Diamo il massimo in allenamento e poi vediamo".



Accanto a Osimhen spazio ad Amir Rrahmani. Da un attaccante ad un difensore, reduce da una grande stagione con il Verona: "Il Napoli ha mostrato interesse nei miei confronti dopo appena due o tre mesi di campionato - ha spiegato il centrale classe 1994 - il club ha parlato con il mio procuratore e non ho pensato ad altro. Venire qua è sempre stata la mia prima scelta". Con Juric ha giocato in una difesa a tre, adesso dovrà imparare presto gli schemi di Gattuso: "Ma in una linea a quattro ho giocato anche in Nazionale, non è una cosa nuova per me". Una novità sarebbe il gol: "Nella passata stagione non ho mai segnato ma ho fatto più tiri di tutti gli altri difensori. Sono stato sfortunato". Può giocare anche come terzino: "A destra sarebbe più facile", sorride. Infine sul gap fra il Napoli e le prime della classe: "Non è tanto, questa squadra ha vinto la Coppa Italia. Diamo il massimo in allenamento e poi vediamo".